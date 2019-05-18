Atatürk’e hakaret cezasız kaldı

Ankara Gölbaşı Cumhuriyet Savcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada birçok öğretmenin şahitliğine karşın rehber öğretmen A.C.A. kullandığı ifadeleri reddetti. Şikâyetçi öğretmenler ise Atatürk’e hakaret edildiğine ilişkin şahitliklerine devam etti. Eğitim İş’in şikâyetinde, Atatürk’e hakaret eden öğretmen hakkında, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret”, “Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçlamalarında bulunuldu. Savcılık ise soruşturmayı kapatma yoluna gitti. Savcılık kararında, “Cumhuriyet Başsavcılığımızca yapılan soruşturma neticesinde her ne kadar şüphelinin söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği kabul edilse dahi” denilerek Yargıtay kararları işaret edildi. Savcılık, Atatürk’ün hatırasına hakaret suçlamasına karşın “Mevcut olayda suçun maddi unsuru olan aleniyet unsurunun oluşması gerektiği, şüphelinin beyanlarının öğretmenler odasında gerçekleştiği, hakaretin belirlenemeyen sayıda kişi tarafından görülme, duyulma ve algılanabilme olasılığının bulunması gerektiği, bu haliyle şüphelinin üzerine atılı suçu işlemediği anlaşılmakta” değerlendirmesinde bulundu.



‘Tehlike yok’



Öğretmenler odasında kavgaya varan tartışmanın ardından, okuldaki 6 öğretmenin imzasıyla düzenlenen tutanakla yapılan şikâyete karşın ise savcılık suçun alenileşmediğini savunarak Atatürk’e hakaret eden öğretmen hakkında “Kovuşturma yapılmasına yer olmadığı” kararı verdi.