Atatürk, 19 Mayıs’ı yaş günü kabul ederdi... İşte belgesi

Cumhuriyetimizin kurucusu, halk önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık savaşımızın başlangıcı sayılan 19 Mayıs’ı doğum günü kabul ettiği için; dönemin İngiltere Kralı 6. George’un, 18 Mayıs 1937’de çektiği bir telgraf ile Atatürk’ün doğum gününü kutladığı belgelendi. Atatürk’ün de, 6. George’a bir teşekkür telgrafı ile yanıt verdiği saptandı.



Samimi tebriklerimi...



Önemli tarihsel araştırmaları ile tanınan emekli büyükelçi Bilâl N. Şimşir’in İngiliz belgelerinde yaptığı araştırmalar sonucu bulduğu üç telgraf, 19 Mayıs tarihinin uluslararası alanda da Atatürk’ün doğum günü olarak kabul edildiğini belgeliyor.



Konuya ilişkin ilk belgeyi, 10 Mayıs 1937’de İstanbul’daki İngiliz Büyükelçisi Percy Loraine’in İngiltere Dışişleri Bakanlığı’na gönderdiği telgraf oluşturuyor.



Telgrafta Büyükelçi Loraine, “Kral George da Atatürk’ün doğum gününü kutlayacak mı? Kutlaması uygun olur” iletisini gönderiyor. Bunun üzerine dönemin İngiltere Kralı 6. George, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Atatürk’e şu telgrafı iletiyor:



“Yaş gününüz dolayısıyla samimi tebriklerimi ve sağlığınız ve afiyetiniz için en iyi dileklerimi sunarım.”

Ata’dan yanıt



Atatürk de, 6. George’a, 25 Mayıs’ta şu telgraf ile yanıt veriyor:



“Yaş günü dolayısıyla Majestelerinin bana göndermek nezaketinde bulundukları telgrafa pek duygulandım. Tebrik ve temennileriniz için Majestelerine içtenlikle teşekkür eder ve kişisel mutlulukları ve Majeste Kraliçenin mutluluğu için en hararetli dileklerimin kabulünü rica ederim.”