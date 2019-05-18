Binali Yıldırım, yemek masasının olduğu odada yer sofrasında iftarını açtı

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, AKPi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Gönül Sofrası" iftarları kapsamında, Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi'nde ikamet eden Kurtuluş ve Nafiye Çakır çiftinin evine misafir oldu. Aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, daha sonra evden ayrıldı.
MASA VE SANDALYENİN ÖNÜNDE YER SOFRAS
Yıldırım'ın konuk olduğu evde yemek masası ve sofrada bulunanlara yetecek kadar sandalye olduğu dikkat çekti. Konuyla ilgili sosyal medyada yorum yapıldı.
İşte o yorumlardan bazılar:
Bu ev ziyaretlerinin cılkı çıktı. Evde masa var. Masa dururken yerde yemek yeniyor. Üstelik masa örtüsünü yer sofrası bezi diye yere sermişler. Trajikomik pic.twitter.com/zmhJevX7dO— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) 18 Mayıs 2019
Binali Bey bu akşam iftar için bir ev ziyaretine gitmiş. Evde 6 kişi var. Fotoğrafta yemek masası ve 6 kişilik sandalye olduğu da görülüyor. Ama yemek sofrabezi üzerinde yeniyor. Yer sofrası değil, bezi. İnsanımız devleti masada ağırlamak ister. Masa bilerek mi tercih edilmiyor? pic.twitter.com/BTcKLRL8oQ— Ümit Kaya (@UmitKayaNet) 18 Mayıs 2019
Arkada kocaman masa var, sandalyeler de gayet rahat ama koca yürekli akp adayı Sayın Binalı Yıldırım yer sofrası kurdurmuş :)— 𝐋𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭 (@levobeyler) 18 Mayıs 2019
Ben ikna oldum sizi bilemem arkadaşlar oyum Binali Yıldırım'a! pic.twitter.com/iul9IqCnkq
Yer sofrası, yokluktandı, yoksul gözükeyim diye değildi. Yan tarafında masa var, bari onu kaldırtaydın.. pic.twitter.com/jyaNAgtten— Taylan Kulaçoğlu (@TaylanKulacogIu) 18 Mayıs 2019
Orada yemek masası var sırf fakir ve samimi görünsün diye yer sofrası kurmuşlar. pic.twitter.com/8qvvx5eEc1— Serhad (@ravachoglu) 18 Mayıs 2019
Ya fotoğrafı masanın olduğu yerden çekmeli ya da masayla sandalyeleri yok etmeliydi..— Çiğdem Akdemir 🌟 🌙 (@akdemircigdem) 18 Mayıs 2019
Yer sofrası güzel de.. Böylesi biraz şey olmuş gibi..
Şey işte.. pic.twitter.com/fooqkCbsn2
Yemek masası varken yer sofrası yapalım daha acındırıcı olur görseli. pic.twitter.com/EtQQRBhVHV— zeyno imamoglu (@utopicladys) 18 Mayıs 2019