Binali Yıldırım, yemek masasının olduğu odada yer sofrasında iftarını açtı

AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, Avcılar'da bir ailenin evinde iftar yaptı. Yıldırım, yemek masası ve sandalyeler olmasına rağmen yer sofrasında oturması dikkat çekti.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 18 Mayıs 2019 Cumartesi, 23:40

[Haber görseli]AKP'nin İstanbul adayı Binali Yıldırım, AKPi İstanbul İl Başkanlığı'nın düzenlediği "Gönül Sofrası" iftarları kapsamında, Avcılar Deniz Köşkler Mahallesi'nde ikamet eden Kurtuluş ve Nafiye Çakır çiftinin evine misafir oldu. Aile üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektiren Yıldırım, daha sonra evden ayrıldı.

MASA VE SANDALYENİN ÖNÜNDE YER SOFRAS

Yıldırım'ın konuk olduğu evde yemek masası ve sofrada bulunanlara yetecek kadar sandalye olduğu dikkat çekti. Konuyla ilgili sosyal medyada yorum yapıldı.

İşte o yorumlardan bazılar:

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