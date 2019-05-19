Hülya Avşar'dan çok konuşulacak Mehmet Ali Erbil yorumu: Bence şımarıklık yapıyor

Kızı Zehra'nın elini yanlışlıkla falçata ile kestiğini ve dikişlerine pansuman yaptırmaya geldiğini belirten Avşar, gazetecilerden ‘Mehmet Ali Erbil'i ziyaret ettiniz mi?’ sorusuyla karşılaşınca -iyi hatırlattınız- deyip Erbil'i ziyaret etti.

Erbil'in sağlık durumu hakkında bilgi veren Avşar, aynı zamanda hasta yatağında olan Erbil'in dikkatini Meryem Uzerli'nin Cannes’daki kırmızı halı frikiğinin çektiğini söyleyerek şöyle anlattı; “Aldığı ilaçlar herhalde onu daha enerjik yapmış. Televizyonda Meryem Uzerli vardı. Bana dönüp “gördün mü?” dedi. Son derece iyi. Bence artık şımarıklık yapıyor. Buradaki rahatı sevmiş. Biz özledik, tv özledi, şovlar özledi” şeklinde konuştu.

“SONUNDA HEPSİNİ TOPLAYIP”

Hastalık zamanlarında Mehmet Ali Erbil’i dostlarının yalnız bırakmadığı hatırlatılan Avşar; “İnsan olmanın getirmiş olduğu şeyler bunlar. Para pul şöhret benim açımdan araç. Ama bu duygular benim için hep rehber olmuştur” dedi. Öte yandan şarkıcı Bülent Serttaş'ın teniste kendisine meydan okuduğu hatırlatılan Avşar Kızı, kahkahayı basarak; “Bi o kalmıştı meydan okumayan. Sonunda hepsini toplayıp karşıma alacağım ve tek başıma ben…” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Sözcü