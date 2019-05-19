'Cumhuriyet TIRı' Samsun’da

ADD Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli; içinde Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerle

ilgili sergilerin, Türkiye’de ve dünyada basılmış Atatürk’e ilgili yayınlardan oluşan basılı

malzemelerin, Cumhuriyet kadınları sergisinin ve fotoğrafların yer aldığı TIR'ın Türkiye’nin

dört bir yanına gideceğini söyledi.

ADD Başkanı Özkefeli; Samsun'da 19 Mayıs 1919'un 100 yılının anlamlı bir şekilde

kutlanması için aylardır çalıştıklarını kaydederek; "Cumhuriyet tırının Samsun'da olması bizi

çok mutlu etti. Milli Mücadele'nin 100 yılında Atatürk'ün izinde hepimiz elimizden geleni

yapacağız" dedi.



ADD Genel Başkan Yardımcısı Tolga Kale, ise "Biz bu projeyle Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in

ışığının tüm ülkeyi dolaşmasını ve aydınlatmasını amaçladık. Bundan sonra da çalışmalarımız

sürecek." diye konuştu.