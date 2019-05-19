'Cumhuriyet TIRı' Samsun’da

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Samsun'a çıkışının 100 yılı nedeniyle ADD Genel Merkezi tarafından hazırlanan projeyle yola çıkan Cumhuriyet TIR'ı 18- 19 Mayıs tarihlerinde Atakum Sahili Çobanlı İskelesi'nde yurttaşların ilgisi büyük oldu.
Cemil Ciğerim
Yayınlanma tarihi: 19 Mayıs 2019 Pazar, 10:49

ADD Samsun Şube Başkanı Dr. Işık Özkefeli; içinde Atatürk, Cumhuriyet ve devrimlerle
ilgili sergilerin, Türkiye’de ve dünyada basılmış Atatürk’e ilgili yayınlardan oluşan basılı
malzemelerin, Cumhuriyet kadınları sergisinin ve fotoğrafların yer aldığı TIR'ın Türkiye’nin
dört bir yanına gideceğini söyledi.

ADD Başkanı Özkefeli; Samsun'da 19 Mayıs 1919'un 100 yılının anlamlı bir şekilde
kutlanması için aylardır çalıştıklarını kaydederek; "Cumhuriyet tırının Samsun'da olması bizi
çok mutlu etti. Milli Mücadele'nin 100 yılında Atatürk'ün izinde hepimiz elimizden geleni
yapacağız" dedi.


ADD Genel Başkan Yardımcısı Tolga Kale, ise "Biz bu projeyle Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in
ışığının tüm ülkeyi dolaşmasını ve aydınlatmasını amaçladık. Bundan sonra da çalışmalarımız
sürecek." diye konuştu.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ

Cumhuriyet Arşivi Gazete Kupürlerinde:

Mustafa Kemal Atatürk