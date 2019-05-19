CHP'li Özcan Purçu: "Her şey çok şukar olacak" diyerek çalışacağız"

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Roman milletvekili Özcan Purçu, 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde Ekrem İmamoğlu'nun kampanyası için Roman Dernek ve Federasyonlarıyla bir çalışma yaptıklarını ve ekibin bir kısmının da işe koyulduğunu söyledi. İstanbul’un tüm ilçe merkezlerinde birebir çalışma yapacaklarını anlatan Purçu; seçim sloganlarını, “Her şey çok şukar olacak” diye açıkladı. Purçu ayrıca İstanbul’da yaşayan 700 bin Roman vatandaşından 400-500 bin oya sahip olduklarını belirtti.

Purçu, T24'ten Hülya Karabağlı'nın, Romanların seçimi nasıl hazırlandıklarına ilişkin sorusuna şu yanıtı verdi:

"Roman Dernekleri ve Federasyonuyla bir çalışma yaptık. Şu an İstanbul’da çalışan bir ekibimiz var. Sistemin başında 39 ilçe ve merkezde İstanbul’un tüm köyünde ilçesinde çalışacağız. İstanbul’da 700 bin civarında Romanımız var. 400-500 bin civarında oyumuz var.

“CHP’nin geçmişte giremediği Esenyurt’ta 1000 kişilik miting yaptım”

"Romanlar 31 Mart’ta İmamoğlu’na oy verdi bu sefer daha çok gelecek. Çünkü İmamoğlu çok büyük sempati topladı Roman mahallelerimizde. Mesela bizim Esenyurt denen bir bölgemiz var. Geçmiş dönemlerde sıkıntılar yaşardık, CHP’nin buraya arabaları giremezdi. Şimdi geçen seçimde bin kişi ile miting yaptım, Esenyurt’ta belediye başkanımız da geldi 1000-1500 kişilik miting yaptım.

"Artık her şey değişti, vatandaş hangi kesimden Laz olsun. Kürt. Türk, Çerkes olsun sistemin bu şekilde yürümeyeceği anlaşıldı. Ülkenin bataklığa karanlığa doğru sürüklendiğini herkes gördü. Onun için doğru, güzel, demokrasi ve barışın CHP ile olacağını anladı. Bana gelen bilgilere göre, ‘Her şey çok güzel olacak’ sloganı yasaklanmış. Bizde o zaman ‘Her şey çok şukar olacak' dedik. Sloganımız bu. Roman mahallelerinde böyle çalışacağız."