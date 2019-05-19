Rabia Naz'ın ölümünü araştıran Metin Cihan ifadeye çağrıldı

11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın aydınlatılmayan ölümünü gündeme getirerek araştıran ve baba Şaban Vatan’ın adalet mücadelesine sosyal medya üzerinden destek veren Metin Cihan ifade vermek üzere emniyete çağrıldı.

Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan ve ifadeye neden çağrıldığına ilişkin bilgisinin olmadığını ifade eden Cihan, "Polisler adresime gelmişler yoktum. 'Hemen gelmesi lazım' demişler.Basın yayın suçu sözcüklerini ifade etmişler. Bunların ne anlama geldiğini çok da iyi kestiremiyorum şu anda. Hakkımda bir şikayet olabilir Şaban Vatan'a olduğu gibi. Olayla ilgili isimleri geçen eski Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu ve AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli şikayetçi olmuş olabilir. İkinci ihtimal; son dönemlerde sosyal medya üzerinden saldırılara uğramıştım. Yıllar öncesinin tweetlerinden angajman yaratmaya çalışıyorlardı.Ama onların saldırısındaki bağlamda yine Rabia Naz'dı. Ben hiç tweet silmeyen biriyim o yüzden bu anlamda hiç endişem yok. Durum bu ve hiçbir bilgi yok şu anda" dedi.

ifade vermek üzere emniyete çağrıldım. hakkımda şikayet varmış. basın-yayın suçu dediler. detayları bilmiyorum. yarın sabah ifade vermeye gideceğim. sonrasında bilgilendiririm. — metin cihan (@metcihan) May 19, 2019

NE OLMUŞTU?

Giresun’un Eynesil ilçesinde 13 Nisan 2018’de evinin önünde yaralı bulunup kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan’ın ölümüne ilişkin farklı iddialar gündeme gelmişti.

Rabia Naz’ın ölümünün intihar ya da yüksek yerden düşme olduğu öne sürülürken baba Şaban Vatan, kızının araba çarpması sonucu yaşamını yitirdiğini, AKP Giresun Milletvekili Nurettin Canikli'nin devreye girmesiyle olayın üstünün kapatıldığını iddia etmişti. Baba, edindiği bilgelere göre Eynesil Belediye Başkanı Coşkun Somuncuoğlu'nun yeğeninin kazayı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

11 yaşındaki Kızı Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün aydınlatılması için aylardır kampanya yürüten Şaban Vatan, 21 Mart'ta savcılığın talimatıyla akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için psikiyatra sevk edilmişti. Vatan, yatmadığı hastanede yatmış gibi gösterilmişti.

Konuyla ilgili dün Giresun Başsavcılığı yaptığı açıklamada, Rabia Naz Vatan’ın ölümüyle ilgili soruşturmanın halen Görele Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmekte olduğunu, olayın aydınlatılması ve delil araştırmasına devam edildiği belirtilmişti.