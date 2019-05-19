Gençler Atatürk'e koştu

Fotoğraf: Necati Savaş

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında başkentte düzenlenen resmi törene sadece bir bakan katılırken resmi törenin ardından gençler başta olmak üzere her yaştan yurttaşlar Anıtkabir’e koştu.

19 Mayıs kutlamaları kapsamında Ankara’da ilk tören saat 09.00’da Anıtkabir’de düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençler, sporcular, öğrenciler ve bakanlık çalışanlarından oluşan heyetle Aslanlı Yol’da yürüdü. Heyette hükümetten Bakan Kasapoğlu dışında herhangi bir bakan yer almadı. Yürüyüşün ardından Atatürk’ün mozolesine çelenk konuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misakı Milli Kulesi’nde bulunan Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı. Resmi programda Anıtkabir Tören Meydanı’nda 81 ili temsilen 81 Türk bayrağı ile hazır bulunan gençler ile Ankara’daki liselerden gelen gençler de yer aldı. Resmi programda tören alanının ancak yarısını dolduracak sayıda gencin yer aldığı gözlemlendi.

Yurttaşlar akın etti

Anıtkabir’in Akdeniz ve Anadolu kapılarında resmi törenin bitmesini bekleyen binlerce yurttaş, törenin ardından ellerinde Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve çiçeklerle Anıtkabir’e akın etti. Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’nın manevi huzuruna çıkan yurttaşlar, buradaki Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni ziyaret etti, tören alanında fotoğraf çektirdi.

Öğrencilerden yürüyüş

Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri de 19 Mayıs kutlamaları kapsamında Anıtkabir’e yürüyüş gerçekleştirdi. Lise öğrencileri, Sıhhiye’deki okulun bahçesinden başladıkları yürüyüşte, Anıtkabir’e kadar ellerinde bayraklarla “Gençlik Marşı”, “İzmir Marşı” ve “10. Yıl Marşı”nı söyledi. Ankara Atatürk Lisesi Müdürü Akyüz, grubun Anıtkabir’e varmasının ardından yaptığı açıklamada, 1886’dan beri eğitim veren lisenin Kurtuluş Savaşı’na destek için öğrencilerini cepheye gönderdiğini ve o dönem mezun veremediğini anlattı. Atatürk ve Kurtuluş Savaşı’nda şehit düşenleri anmak için okuldan Anıtkabir’e kadar yürüdüklerini kaydeden Akyüz, “Çocuklarımızın bilim ve teknik bilgilerinin yanı sıra değerlerimizle kuşanmalarını çok önemsiyoruz. O yüzden marş söyleyerek milli duygularla buraya kadar gelmiş olmaları bizi sevindirdi” dedi.

Ankaralı dağcılar da 19 Mayıs’ı başkentin zirvesinde, 2034 rakımlı Işık Dağı’nda kutladı. Ankara Dağcılar Birliği Spor Kulübü’nden 93 dağcı, Kızılcahamam Belpınar Beldesi’nden Işık Dağı’nın zirvesine 6 saat süren “Yaşasın Milli Mücadele Yürüyüşü” gerçekleştirdi.

İzmir’de 100. Yıl coşkusu meydanlara sığmadı

Resmi törenlerin öncesinde düzenlenen 19 Mayıs Yol Koşusu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in de katılımıyla gerçekleşti. Soyer, koşuda yer alan 750 atlete eşlik etti. CHP’liler de büyükşehir belediyesi önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren 19 Mayıs yürüyüşünde bir araya geldi.

Bağımsızlığın simgesi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. yıldönümünde İzmirliler Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep’in de katıldığı tören renkli ve coşkulu geçti. 100. yıl coşkusunu doyasıya yaşamak isteyen İzmirliler Türk bayrakları ile Cumhuriyet Meydanı’na akın etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelenginin Atatürk anıtına konulmasının ardından saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu. Törende öğrenciler tarafından sahnelenen dans ve akrobasi gösterileri ise büyük ilgi gördü.

BAYRAKLI: Bayraklı’da dev Türk ve Atatürk bayrakları eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Yolumuz Mustafa Kemal’in yolu. Her şey çok güzel olacak” diye konuştu.

ÇİĞLİ: Çiğli Belediyesi’nin 5 güne yaydığı “İlk kurşundan ilk adıma 100. yıl” etkinlikleri fener alayı yürüyüşüyle taçlandı. Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, “Bu yıl Milli Mücadele’nin 100. yılı olması nedeniyle daha büyük bir coşku yaşıyoruz. Her şey çok güzel olacak” dedi.

MENDERES: Menderes’te Anadolu lisesi önünden başlayan fener alayında görsel şölen oluştu. Etkinlikte, meşaleler geceyi aydınlatırken bando takımının marşlarına yurttaşlar hep bir ağızdan eşlik etti. Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, “Ata’mızın kazandığı zaferi gençliğe armağan etmesi ve ‘Bütün ümidim gençliktedir’ sözü, kendisinin Türk gençliğine olan güvenini ve inancını açıkça ortaya koyuyor” diye konuştu.

BUCA: Buca’da belediye önünden Kasaplar Meydanı’na gençlik yürüyüşü düzenlendi. Belediye Başkanı Erhan Kılıç, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yılına kadar daha adil, daha özgür, demokratik, çocukların yatağa aç girmediği bir Türkiye için, Ata’mızın mirasına sahip çıkmak için mücadelemize devam edeceğiz” dedi.

BALÇOVA: Balçova Belediyesi, Atatürk’ün Samsun’a çıkarak bağımsızlık mücadelesini başlatmasının 100. yıldönümünde gençleri Samsun’a götürdü. Bağımsızlık tarihine tanıklık eden mekânları gören gençler; Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya ile birlikte Atatürk Anıtına çelenk bıraktı.

BODRUM: STS Bodrum Okul Gemisi; Ege, Marmara ve Karadeniz’i dolaşarak Samsun’daki 19 Mayıs kutlamalarında yelken açtı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Biliyoruz ki, 19 Mayıs 1919 her türlü zorluğa rağmen vazgeçmemenin, inancın, kararlılığın, iradenin ve tam bağımsız bir ülke sevdasının simgesidir” dedi.