Kadıköy’de yüz binler yürüdü

Kadıköy Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen “Her şey çok güzel olacak” yürüyüşüne katılan yüz binlerce kişi bayrak ve Atatürk posterleri taşıdı, “Her şey çok güzel olacak” sloganları attı.

Suadiye ışıklarda başlayan yürüyüş Göztepe 60. Yıl Parkı’nda son buldu. Coşkulu kalabalık ellerinde Türk bayraklarıyla Kadıköy sokaklarını kırmızıya boyadı. Yürüyüş yapan 7’den 77’ye yüz binlerce kişiye çevredeki evlerde oturan yurttaşlar da alkış ve bayraklarla destek verdi. Yürüyüşe Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, eşi Rojvan Odabaşı, CHP Kadıköy İlçe Başkanı Ali Narin, CHP PM Üyesi Sera Kadıgil, CHP’li Kadir Gökmen Öğüt de katıldı. Yurttaşlara seslenen Odabaşı, “19 Mayıs aynı zamanda Anadolu’nun tüm dünyaya ilham veren ayağa kalkışının da tarihidir. Atatürk ve arkadaşları, bu topraklara inandı, güvendi. Bu topraklar da ona güvendi. 19 Mayıs Cumhuriyetimizin mayasıdır” dedi. Ardından seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na bir seçim gezisi sırasında “Her şey çok güzel olacak” diye seslenen Berkay, Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’ni okudu.