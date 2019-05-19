İlk adımın izleri unutulmadı

Samsun’daki ilk tören Atatürk Anıtı’nda sabah 07.30’da başladı. Anıta çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam etti. Anıttaki törenin arından 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Kurtuluş Mücadelesi’ni başlatmak üzere Samsun’a ilk adımı attığı yer olan Tütün İskelesi’ndeki tören alanına geçildi. Deniz ve kara askerleri, 19 Mayıs 1919 tarihinde Milli Mücadele’yi başlatmak üzere karaya çıkan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının karaya çıkışını canlandırdı. Askerlerin ellerinde karaya çıkarılan Türk bayrağı, izci kıyafetli öğrenciler arasında değişimin yapılmasından sonra Samsun Valiliği tören alanına götürüldü. Samsun Valisi Osman Kaymak, Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da ilk adımını attığı Tütün İskelesi’nde düzenlenen bayrak teslim töreninde, bayrağı gençlere teslim etti.