İstanbul'da kıyıya vuran atıklar sergi oldu

1. derece sit alanı olan ve halkın ücretsiz denize girebildiği, geçen aralık ayında bir kısmı özelleştirilen Burgazada Madam Marta Koyu, bugünlerde mozaik heykel sergisine ev sahipliği yapıyor. Burgazadalı Mehmet Ali Bakır ve 4 yıldır Burgazada’da yaşayan Hollandalı Koenraad Marinus van Lier tarafından denizden kıyıya vuran moloz, seramik, plastik gibi birçok atıktan oluşturulan heykel, figür ve diğer eserler 25 Mayıs’a kadar Burgazada Madam Marta Koyu’nda ziyaret edilebilecek.

Moloz dökmüşler

Burgazadalı olan Bakır, “Madam Marta’yı da tanırım. Vefat ettiğinde 25 yaşlarındaydım. Boş zamanlarımda kıyıda dolaşırken dalgalar ile İstanbul’dan Burgazada kıyılarına vuran parçaları toplamaya başladım ve bunlardan bir şeyler üretmeyi hobi edindim. Koenraad ile de bu adada tanıştık” dedi.

Hollandalı olan Koenraad Marinus van Lier ise 5 yıldır Türkiye’ de ve 3 yıldan bu yana da adada yaşadığını anlatarak “Mimar olduğum için topladığım bu atıklardan eserler üretmek istedim, çünkü ortaya güzel bir şey çıktığında, doğaya zararlı ve kanserojen olan atıklar göze güzel görünen bir yapıya dönüşüyor” diye konuştu. Van Lier, sahile ilk geldiğinde her yerde moloz ve atıkların olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Yıllarca buralara moloz dökmüşler. İlk olarak asfalt parçalarını topladım ve spiral bir şekilde dizdim, şimdi burayı her türlü bitkinin yetiştiği küçük bir bahçeye dönüştürdük. Kıyıya vuran seramik parçalarından da mimarlık bilgilerim doğrultusunda tek parça eserler çıkardım. Seramik parçaları doğayı kirletmese de, yok olup gitmek yerine tekrardan bir yapının parçası oldular. Bulduğum bazı parçalar 40-50 senelik olmakla beraber çoğu eski ev eşyalarından kopma.”