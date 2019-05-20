'İstanbul'da Suriyelilere özel mezar alanı' iddiası

Suriye’deki savaştan kaçıp Türkiye’deki çeşitli illerde yaşayan 3,5 milyon Suriyelinin yoğun olduğu illerden birini de 600 bin Suriyeli'nin yaşadığı İstanbul oluşturuyor.

Tarafsız Haber Ajansı’ndan Çağdaş Ulus’un haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), İstanbul’da iki ayrı semtte Suriyelilere özel mezarlık alanları ayırdı.

İddiaya göre İBB, Avrupa yakasında yaşayıp hayatını kaybeden Suriyeliler için Sarıyer Kilyos Mezarlığı’nda, Anadolu yakasında yaşayıp hayatını kaybeden Suriyeliler için de Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı’nda büyük bir mezar alanı ayırdı.

TARİHLER HİCRİ TAKVİME GÖRE

Haberde, Arapça harflerle yazılı mezar taşlarında doğum ve ölüm tarihlerinin hicri takvime göre yazıldığına dikkat çekildi.

İBB'DEN AÇIKLAMA

İBB'den iddiaya ilişkin yapılan açıklama şu şekilde:

"20 Mayıs 2019 tarihinde Cumhuriyet Gazetesi internet sitesinde 'İstanbul’da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı' başlığıyla yayınlanan habere ilişkin aşağıda yer alan açıklamanın yapılması gereği doğmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehrimizde bulunan yabancı uyruklu kişilere din, dil, ırk, mezhep ve ülke ayrımı gözetmeksizin misafirlerimiz gözüyle bakmakta ve hiçbir ayrım yapmadan her türlü hizmetleri yerine getirmektedir. Bu bağlamda İstanbul’da vefat eden Suriyeli misafirlerimiz, yakınlarının talepleri doğrultusunda İstanbul'un muhtelif mezarlıklarına defnedilmektedir. Söz konusu haberde isimleri geçen Kilyos ve Hekimbaşı Mezarlığı da bu mezarlıklar arasında yer almaktadır. Bahse konu haberde belirtilen bu iki mezarlıkta sadece Suriyelilere özel bir mezarlık alanı yer aldığı iddiası asılsızdır. Dolayısıyla, 'İstanbul’da Suriyelilere Özel Mezarlık Alanı' başlıklı haber tamamen gerçek dışıdır. Dini, ırkı, mezhebi ve ülkesine bakılmaksızın tüm misafirlerimiz için uygulanan bu hizmetimizin sadece Suriye uyruklu misafirleri ön plana çıkartarak, böylesi hassas bir konu üzerinden bile siyasi polemik oluşturma çabası ne yazık ki iyi niyet taşımamaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki İstanbul’da defnedilen yabancı uyruklu misafirlerin kabirlerinin baş taşına medfun bulunan kişi ile ilgili kendi dillerine ait bilgiler yazılmasına izin verilmektedir. Söz konusu bu izin demokrasimizin bir gereği olup, sadece Suriyelilere özgü bir durum değildir"