Nihal Olçok'tan Erdoğan'a: Beni düşürdüğünüz hale bakın

Olçok, kendisi için, "Nihal Olçok FETÖ’cü olduğu için Erol abi onu boşamış, bilmeyene söyleyeyim. Kadın oğlunun ölümünden Erol abiyi suçluyormuş, yakın çevresinde durum bu. Hatta kendi ailesinden FETÖ’dan tutuklu olan var. Yani kadın katiline aşık bir Özgür Mumcu değil, zaten katillerle aynı safta" ifadelerini kullanan bir Twitter kullanıcısına çok sert tepki gösterdi.

Kendisine karşı iftira atıldığını belirten Olçok, "Yedi sülalesine hakkımı haram ettim. Şerefsiz trol, adiler sizi. Allah seni pemperişan etsin. Evlatların bile attığın iftiranın hesabını veremesin. Bizi de bu hale getirenler dünyada ahirette gün yüzü görmesin" diye yazdı.

Olçok, kendisine suçlamalar yöneltilen mesaja yanıt verdiği ikinci paylaşımında ise AKP’li hükümet üyeleri ve üst düzey bürokratları hedef aldı. "Şimdi bu sözlerim FETÖ'cü adi terörcülere ve bu milleti, bu teröre bulaştıran bütün hükümet ve bürokratlara... Şimdi ilk defa hakkımı helal etmiyorum hiçbirinize. Beni düşürdüğünü hale bakın. Aldanan da birmiş, aldanmayan da" ifadelerini kullanan Olçok’un her iki paylaşımına da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan’ı da etiketlemesi dikkat çekti.

İşte Nihal Olçok'un o paylaşımları: