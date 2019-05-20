İslahiye'ye bağlı Kırıkçalı Mahallesi kırsalında geçen yıl Ağustos ayında görüntülenen zehirli akrep, hafta sonu Fatih Çil ve arkadaşları tarafından yeniden görüntülendi. En zehirli akrep türlerinden olan 'Leiurus guinguestriatur', bir süre sonra gözden kayboldu.
On ayda ikinci kez görüldü: En zehirli akrep türü!
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, en zehirli akrep türü olan ve renginden dolayı 'Sarı', 'Sarı Ömer' adlarıyla da bilinen 'Leiurus guinguestriatur', 10 ay sonra ikinci kez görüldü.
Yayınlanma tarihi: 20 Mayıs 2019 Pazartesi, 13:04