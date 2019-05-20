On ayda ikinci kez görüldü: En zehirli akrep türü!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, en zehirli akrep türü olan ve renginden dolayı 'Sarı', 'Sarı Ömer' adlarıyla da bilinen 'Leiurus guinguestriatur', 10 ay sonra ikinci kez görüldü.