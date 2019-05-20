Rabia Naz'ın ölümünü araştıran Metin Cihan'ın ifadeye neden çağrıldığı belli oldu

Giresun'un Eynesil ilçesinde Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili süreci başından beri takip eden ve duyurulmasını sağlayan Metin Cihan ifadeye çağrılmıştı.

İfade verdikten sonra Twitter hesabından açıklama yapan Cihan, #bendegeziciyim etiketini kullandığı için hakkında TCK madde 216 (halkı kin ve düşmanlığa tahrik) kapsamında soruşturma açıldığını belirtti.

Metin Cihan'ın açıklaması şu şekilde:

"İfademi verdim. Serbestim. Aşağıdaki twitte kullandığım #bendegeziciyim etiketi o gün tt'de 1. sıraya yükselmiş. Bu nedenle TCK 216 ( halkı kin ve düşmanlığa tahrik) soruşturması açılmış. Savunmamı da paylaşacağım. desteğiniz için teşekkür ederim.

Gezi'deydim. Gezi'yi hep savundum, hep savunacağım. Bazı gazeteler, televizyonlar ve siyasetçiler tarafından insanlara çok farklı anlatıldığını biliyorum ama gün gelecek herkes gezi günlerinin bu memleket için değerini anlayacak.

Gün boyu yanımda olan avukat @OzgurUrfa'ya ve destek mesajlarınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Twitter hesabım ilk kez soruşturma geçirmiş oldu. Soru beklemediğimiz yerden geldi. Yok yere ortalığı hareketlendirdiğimi düşünüyorsanız affedin. Biraz kendiliğinden gelişti."