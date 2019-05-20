Ders zili öncesi kalbi durdu! 6 yaşındaki Derin'den iyi haber

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MUĞLA'nın Milas ilçesinde, ilkokul birinci sınıf öğrencisi 6 yaşındaki Derin Gümüşsoy'un kalbi, ilk ders zilini beklediği okul bahçesinde durdu. Duran kalbi, okula gelen sağlık görevlileri tarafından yapılan kalp masajıyla yeniden çalıştırılan Derin, hastanede tedaviye alındı.

48 saat boyunca gözetim altında tutulacağı bildirilen Derin Gümüşsoy'un ailesi, öğretmenleri ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.

Kalp masajı yapılarak duran kalbi tekrar çalıştırılan küçük kız, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikeyi atlatamayan Derin, buradaki ilk müdahalenin ardından da Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Çocuk Yoğun Bakım Servisi'ne sevk edildi.

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