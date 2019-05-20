AA muhabiri Nişancı ile ilgili paylaşım yapan 19 kişi hakkında soruşturma: 1 gözaltı

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın uçuruma yuvarlanmasına ilişkin, sosyal medya üzerinden halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici paylaşımlar yaptıkları gerekçesiyle 19 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Nişancı'nın 10 Mayıs'ta Trabzon'un Of ilçesi ile Bayburt'u birbirine bağlayan D-915 kara yolu üzerindeki yol temizleme çalışmaları kapsamında haber takibi yaptığı sırada uçuruma düşerek kaybolduğu anımsatıldı.

1 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, 12 farklı ilde ikamet eden 18 şüphelinin gözaltına alınıp beyanlarına başvurulması yönünde ilgili başsavcılıklara talimat gönderilmiştir. Bir şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkartılmıştır. Soruşturma suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan diğer şüphelilerin tespitine yönelik devam etmekte olup gelişmelerle ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır."

1 GÖZALTI

Nişancı hakkında paylaşımlarda bulunanlardan İlyas N.i, savcılık talimatıyla ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ ettiği suçlamasıyla gözaltına alındı. Geçirildiği sağlık kontrolünün ardından emniyette ifadesi alınan İlyas N. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.