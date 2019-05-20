YSK'den 'yedek üye' açıklaması

YSK, İstanbul seçimlerinin iptali ile ilgili yedek üyelerinin de oy kullanmasına karşı itirazlara ilişkin kararını açıkladı.

YSK'nin İstanbul seçimlerini iptal kararı aldığı toplantıya yedek üyelerin de katılması Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle tepkilere neden olmuştu. YSK, yedek üyelerin oy kullanmasına karşı yapılan itirazı reddetti. YSK gerekçeli kararında, uzun süredir 11 üye ile toplantı yaptığını açıkladı. Kararda şu ifadelere yer verildi:



Somut olay itirazında seçimin sonunda verilecek tutanaklara karşı yapılan itirazlarda 298 sayılı kanunun 113/3 maddesi uyarınca üye tam sayısı olan 11 üye ile toplanıp karara bağlanacağından Anayasa'ya aykırı değildir.