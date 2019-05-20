Konya'da kafeye av tüfeğiyle ateş açıldı: 1'i çocuk 2 yaralı

Alınan bilgiye göre, merkez Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi Mengüç Caddesi Mehmet Çelebi Sokak'taki kafeye, elinde av tüfeği bulunan bir kişi tarafından ateş açıldı.

Saçmaların isabet ettiği Sedat Küçükhüyük (53) ile A.A.Y. (16) yaralandı. Küçükhüyük'ün kirayı almak için gelen iş yeri sahibi, A.A.Y'nin ise iş yeri çalışanı olduğu öğrenildi.

Ambulanslarla Konya'daki farklı hastanelere kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan ve çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polisin, saldırganı yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.