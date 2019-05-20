Gaziantep’te Babacan Kargo tarafından işten çıkarılan emekçiler 630 gündür eylemde

İşe geri dönmek ve yasal haklarının verilmesi için direnen işçilerin örgütlü olduğu Tüm Toplu Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) Gaziantep Şube Sekreteri Mahmut Canyurt, 2.5 yılı aşkın süredir devam eden işçilerin taleplerine işveren ve şehrin yerel yöneticilerinin duyarsız kaldığına dikkat çekti.



İşçilerin 26 Ağustos 2016’da haksız bir şekilde atılmasının ardından konuyu yargıya taşıdıklarını hatırlatan Canyurt, mahkemenin işçilerin işe iadesine karar verdiğini, bir üst mahkemenin kararı onadığını, ancak işverenin mahkeme kararına uymayarak işbaşı yaptırmadığını söyledi. Canyurt, işverenin bazı işçilere tazminatlarının bir kısmını verdiğini belirterek, “Yerel mahkemenin kararından sonra 4 işçi için istinaf mahkemesi işçilerin işe iadesiyle, haklarının verilmesine karar verirken, 4’ü için halen mahkemede karar bekleniyor. Bizim amacımız işçilerin işe geri dönmesi ve haklarının verilmesi. Biran öncede bu mağduriyetin bitmesini istiyoruz” dedi. Gaziantep Valisi Davut Gül’e çağrıda bulunan Mahmut Canyurt, “Sayın Valimiz bu konuya el atsın ve bu mağduriyeti bitirsin” şeklinde konuştu.