MEB’in ortaöğretimde yeni sisteminin ayrıntıları

Selçuk’un İstanbul’da gerçekleştirdiği “Lisede ne yaptık” başlıklı programda yalnızca Anadolu liselerine yönelik olarak açıkladığı Yeni Ortaöğretim Modeli’nin ayrıntıları şöyle:



Dersler birleştirilerek azaltıldı: Bakanlık, 9. sınıfta ortak ders sayısını 13’ten 6’ya, 10. sınıfta 12’den 3’e, 11. sınıfta 8’den 3’e, 12. sınıfta da 7’den 3’e indirdi. Yeni modelde, ilk lise yılındaki beden eğitimi ve spor, görsel sanatlar, müzik, sağlık bilgisi, trafik kültürü zorunlu ders olmaktan çıktı. Fizik, kimya, biyoloji dersleri birleştirilerek birinci dönemde doğa bilimleri deneyimi, ikinci dönemde doğada enerji ve enerji dönüşümleri, tarih ve coğrafya birleştirilerek birinci dönemde sosyal bilimler deneyimi, ikinci dönemde sosyal bilim Çalışmaları dersi planlandı. Bütün yıllar için ortak olan ders sayısı 2’ye indirilirken bu dersler Türk dili ve edebiyatı ile din kültürü ve ahlak bilgisi olarak belirlendi.



Kariyer Dersleri: Öğrencilerin üniversitede seçecekleri bölümlere yönelik olarak, lise sonda kademesi artırılan yabancı dil derslerinin yanı sıra “Matematik ağırlıklı dersler grubu”, “gen ve teknoloji ağırlıklı dersler grubu”, “sosyal ve beşeri bilimler ağırlıklı dersler grubu”, “Sanat ve Teknoloji Ağırlıklı Dersler Grubu” olarak içerik yenilendi. Matematik alanında “finansal matematik”, “veri analizi ve optimizasyon”, “matematik Uygulamaları 4” dersleri öğrencilerin seçimine sunuldu. Fen alanında ise “biyoteknoloji”, “geleceğin anerji sistemleri”, “malzeme bilimi”, “yapay zekâ uygulamaları”, “nesnelerin interneti Uygulamaları”, “çevresel güçlüklere yaratıcı yaklaşımlar” dersleri ilk kez programa eklendi. sosyal ders grubunda da “akıllı şehirler ve insanlığın geleceği”, “sosyal güçlüklere yenilikçi yaklaşımlar”, “davranışsal ekonomi”, “uygulamalı Hukuk”, “Sosyal medya ve kültür”, “insan haklarının gelişimi ve doğası”, “güç-egemenlik, uluslararası ilişkiler”, “tasavvuf edebiyatı”, “islam felsefesi” dersleri yer aldı. Sanat ve teknoloji alanında da “Yaratıcı Sanatsal Açılımlar”, “İnsan-Makine Etkileşimi”, “İletişim tasarımı” dersleri öğrencilerin seçimine sunuldu.



Lise son sınıfta ne olacak?: MEB’in yeni modelinde lise son, yani 12. sınıf baştan yaratıldı. Bakanlık bu son sınıfı, ders saati ve seçimleri ile diğer yıllardan ayırdı. Türk dili ile din kültürü dersleri ortak dersler olarak sabit bırakıldı. Bu yıl programında ayrıca ortak ders kapsamında 2 saat T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi yer aldı. Toplam 8 saat olan ortak derslerin yanına öğrencilerin kariyer planlamasına rol oynayacak 16 saatlik “Disiplinlerüstü Kariyer Dersleri” programa eklendi. Öğrencilerin bu dersler içinde alan farkı ve zorunluluğu olmaksızın kendi yükseköğretim düşüncelerine yönelik ders seçmeleri istendi. Bu yıl içinde ayrıca 6 saatlik sertifika programları ve proje için ayrıldı. Öğrencilerin 3’er saatlik sertifika programında yer almaları ve 3 saat de kişisel gelişimleri için proje hazırlamaları beklendi.



Üniversiteye hazırlık: Lise son sınıfta “akademik destek çalışmaları” adı altında 10 saatlik bölüm ayrıldı. Öğrencilerin üniversiteye hazırlanması için okul dışına yönelmek yerine “ders destek çalışmaları”, “kişisel gelişim” ve “rehberlik” bölümleri oluşturuldu.

Selçuk: Matematik almadan sınıf geçmek mümkün değil Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından liselerde uygulanacak yeni eğitim modeline ilişkin paylaşımda bulundu. Ortaöğretimde matematik dersinin seçmeli olduğu konusunda doğru olmayan içeriklerin paylaşıldığını söyleyen Selçuk, “Hiçbir öğrencinin matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmesi mümkün değildir. Bu kadar net. Buna rağmen aksine iddia varsa nedenlerini konuşmaya gerek yok” açıklamasını yaptı.



MEB: Matematik zorunlu



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da ortaöğretim tasarımındaki ders detaylarına ilişkin bilgilendirme yapıldı. Matematik dersinin 9-10 ve 11. sınıflarda ortak ders grubunda olduğu bildirilen açıklamada, “Yani her öğrencinin almak zorunda olduğu bir derstir. 12. sınıfta ise matematik, disiplinler üstü kariyer dersi olarak yapılandırılmış ve matematik ağırlıklı dersler grubu başlığı açılmıştır. Öğrencimiz hangi alandan ders seçerse seçsin matematik bilgisini kullanmak durumunda kalacaktır. Sosyal bilimler ve fen bilimleri alanından da matematikle ilgili entegre birçok alan bulunmaktadır. 12. sınıfta öğrencilerimize matematik, fen ve sosyal bilimlerde kendi alanlarında derinleşme imkânı sunuyor ve onları hayata hazırlıyoruz” dendi.