Mehmet Aslan'dan Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı CNN Türk'teki program hakkında çarpıcı sözler: Erken Bitirdiler

İYİ Parti'nin İstanbul Kağıthane Belediye Başkan Adayı Mehmet Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Ahmet Hakan CNN Türk ekranlarından yayınlanan Tarafsız Bölge programıyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atarak, "Yetkiliyle görüştüm iki saat sürmesi planlanan programı resmen gelen talimatla erken bitirmek zorunda kalmışlar." dedi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı, 02:13

[Haber görseli]Oyuncu ve İYİ Partili siyasetçi Mehmet Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu CNN Türk'teki Tarafsız Bölge programıyla ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

"YAZIKLAR OLSUN"

İYİ Parti tarafından İstanbul'un Kağıthane ilçesinde belediye başkan adayı olarak gösterilen Mehmet Aslan, Ekrem İmamoğlu'nun konuk olduğu Ahmet Hakan'ın programıyla ilgili, "Kanaldan bir yetkiliyle görüştüm; ekrem_imamoglu ile iki saat sürmesi planlanan programı resmen gelen talimatla erken bitirmek zorunda kalmışlar! Yazıklar olsun! Utanılacak haldesiniz... @ahmethc @cnnturk." ifadelerini kullandı.[Haber görseli]

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