Fatih Portakal’dan YSK’ye gerekçe tepkisi!

FOX Ana Haber'in sunucusu Fatih Portakal, YSK'nin gerekçeli kararını açıklamayı ertelemesini değerlendirdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı, 08:39

[Haber görseli]Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararının gerekçesine ilişkin toplantısını tamamladı fakat gerekçeli kararın açıklanması ertelendi.

Gazeteci Fatih Portakal, YSK'nın bu kararı üzerine "İster misin gerekçede, 6 Mayıs seçim iptal duyurusunda bulunmayan gerekçeler de olsun? İlk düğme yanlış iliklenince hepsi yanlış olur, şaşırmam" yorumunda bulundu.

Portakal'ın değerlendirmesi şöyle;

YSK gerekçeli kararın açıklamasını yarına bıraktı. İster misin gerekçede, 6 Mayis seçim iptal duyurusunda bulunmayan gerekçeler de olsun? İlk düğme yanlış iliklenince hepsi yanlış olur, şaşırmam. Yarın olsun hayır olsun...

[Haber görseli]

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