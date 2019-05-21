Fatih Portakal’dan YSK’ye gerekçe tepkisi!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) İstanbul'da seçimin yenilenmesi kararının gerekçesine ilişkin toplantısını tamamladı fakat gerekçeli kararın açıklanması ertelendi.

Gazeteci Fatih Portakal, YSK'nın bu kararı üzerine "İster misin gerekçede, 6 Mayıs seçim iptal duyurusunda bulunmayan gerekçeler de olsun? İlk düğme yanlış iliklenince hepsi yanlış olur, şaşırmam" yorumunda bulundu.

Portakal'ın değerlendirmesi şöyle;

YSK gerekçeli kararın açıklamasını yarına bıraktı. İster misin gerekçede, 6 Mayis seçim iptal duyurusunda bulunmayan gerekçeler de olsun? İlk düğme yanlış iliklenince hepsi yanlış olur, şaşırmam. Yarın olsun hayır olsun...