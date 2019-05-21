Eski CNN çalışanı Emin Çapa duyurdu: "İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı"

CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın "Tarafsız Bölge" programına konuk olan Ekrem İmamoğlu ile Ahmet Hakan arasında gerilim yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde AKP'nin İBB Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun, Ekrem İmamoğlu için yapmış olduğu "Pontus" benzetmesi tepkilere neden olmuştu. Ahmet Hakan, programına konuk ettiği İmamoğlu'na "Bu iddialara neden yanıt vermediniz?" diye ısrarla sordu. İmamoğlu, "Belediye başkanını savunacaksan çağır onu onunla konuşayım. Trabzonluları lekeliyorsun, Ekrem İmamoğlu'nu lekeliyorsun. Buradan bir politika yaratmaya çalışıyorsun. Ahmet Bey savunmayın lütfen. Ben olsam söylemem! Ünlem işareti koyalım kapatalım" diye cevap verdi.

Öte yandan İYİP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Aslan, program sonunda, "Kanaldan bir yetkiliyle görüştüm; Ekrem İmamoğlu ile iki saat sürmesi planlanan programı resmen gelen talimatla erken bitirmek zorunda kalmışlar! Yazıklar olsun! Utanılacak haldesiniz..." dedi.

CNN Türk'ün eski çalışanlarından olan Emin Çapa da talimat iddiasını gündeme getirirken, "Kesin bilgi olarak yazıyorum. Evet Ekrem İmamoğlu yayını bitsin diye reji telefonla arandı. Evet yayının tekrarının konulmaması talimatı verildi" ifadesini kullandı.