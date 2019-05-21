Ekrem İmamoğlu'na FETÖ kumpasının ortasındaki isimde skandal bitmiyor!

Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet veren ve ilde "Sarı Civciv" olarak bilinen halk otobüsü, 31 Mart seçimlerine 1 gün kala saldırıya uğradı, şoför darp edildi, belediye bültenleri yırtıldı. Aydın'ı karıştıran olay yargıya taşındı.

1 Nisan'daki suç duyurusun da, İmamoğlu ile Çerçioğlu'na komplo kurmakla suçlanan Serhan Seyhan ve kardeşi Sercan Seyhan'ın adları da 'şüpheli' olarak geçti. Suç duyurusunda, saldırıya uğrayan otobüs şoförünün ifadesine dayanılarak, saldırıda bulunanlardan birinin kendini AKP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş'ın ağabeyi olarak tanıttığı bilgisine yer verildi.

Serhan Seyhan, cezaevinde bulunan FETÖ sanığı Erkan Karaarslan ile görüşüp İmamoğlu ve Çerçioğlu'nun FETÖ'cü olduklarını söylemesi için telkinde bulunmakla suçlanıyor.

Serhan Seyhan'ın diplomasının da sahte olduğu ortaya çıkmıştı.