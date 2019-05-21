Baroyu isyan ettiren fotoğraf: İşkence iddiası

Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, Halfeti'de gözaltına alınan kişilere işkence yapıldığını iddia etmişti. Baro olayla ilgili fotoğraflar paylaştı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı, 12:55

[Haber görseli]

Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine bağlı Dergili Mahallesi'nde 1 Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği, iki polisin de yaralandığı çatışmanın ardından gözaltına alınan kişilerin işkence gördüğünü iddia etmişti.

Urfa Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları yalanlarken, Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi bugün Twitter'dan bir fotoğraf yayınladı. Fotoğrafta, 10'dan fazla kişinin elleri arkadan kelepçelenerek yerel yatırıldığı görülüyor.

Şanlıurfa Barosu İnsan Hakları Merkezi, paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü:

İşkenceyi bu coğrafyadan söküp atana dek hukuk mücadelemizi sürdüreceğiz. İşkence alanen işlenmektedir. Burasi Bozova Yaylak Jandarma'nın bahçesi.

Halfeti'de şu ana kadar 54 şüpheli gözaltına alındı.

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