Baroyu isyan ettiren fotoğraf: İşkence iddiası

Şanlıurfa'da 1 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 54 gözaltı

Şanlıurfa'da 1 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili 54 gözaltı Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde önceki gün terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon sırasında bir polisin şehit olduğu, 2 polisin yaralandığı saldırıyla ilgili 54 şüpheli gözaltına alındı.