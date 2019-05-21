Kılıçdaroğlu TRT'nin ATV'ye yaptığı kıyağı belgeleriyle açıkladı

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

Müjdeli bir haberle başlayalım Galatasaray şampiyon oldu. Bütün Galatasaraylılara teşekkür ediyoruz. Galatasaray bir Türkiye ve dünya markasıdır. Uluslararası başarılara imza atmış bir takımdır.

Sinan Sertel bir arkeolog bir cinayete kurban gitti . Bir bilim insanını katletmek acı bir olay. Allah'tan rahmet diliyoruz. 155 yıl önce Kafkasya'dan Anadolu'ya büyük bir göç başladı. Çarlık Rusya'sından Çerkez sürgünü başladı. Bu sürgünün anılarıyla binlerce çocuk yetişti. Karadenizin azgın dalgalarıyla boğuştular. Öldükten sonra kuşaktan kuşağa acıları devretti. Böyle bir sürgün Anadolu'ya geldi, Anadolunun değişik coğrafyasına yerleştiler.

19 Mayıs emperyalistlere boyun eğmemenin direnmenin tarihidir.

"Geldikleri gibi gidecekler" demişti, geldikleri gitmenin yolunu Samsun'da başlattı.

19 Mayıs yalnız düşman işgalinden kurtuluşun değil 23 Nisan'la birlikte ulusal egemenliğin kuruluşunun tarihidir.

Biz Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu Cumhuriyet'i demokrasi taçlandırmak görevindeyiz.

Bize ve bütün yurttaşlara gerçek anlamda demokrasiyi getirme sorumluluğu yüklenmiştir.

TRT açıklaması

Doğru haber almak ve düşünce oluşturmak ister TRT'nin kuruluşunda da bu vardır. Anayasa diyor ki "haberler doğru verilecektir" diyor.

Aynı zamanda TRT kanununda da benzer ifadeler var.

15 Temmuz'dan sonra sarayda bir toplantı yapılmıştı ve bana sorulduğunda şunu söyledim; ‘Yargı bağımsızlığını sağlamak zorundayız.

15 Temmuz'dan sonra bizi TRT'ye davet ettiler ve bizimle röportaj yaptılar. Erdoğan ‘yanlış yapmışlar’ dedi.

20 temmuzda sivil darbe oldu. TRT'ye eskiye döndü. TRT halkındır halkın kalmalı.

Siyasal iktidarın kendi militanı haline gelen bir TRT'yle karşı karşıyayız. İhtiyaç fazlası personel var diyorlar. 169 kişinin bu şekilde TRT'den uzaklaştırılması hedefleniyor. Bir taraftan Anadolu Ajansı aracılığıyla TRT'ye personel alınıyor. Gönderdiğinden daha fazlasını alıyorlar. Kimleri gönderiyorlar? Ödüllü ses ve saz sanatçıları var. Muhabirler, müfettişler, kameramanlar, spikerler var. Neden gönderiyorlar?

TRT havuz medyasının da sponsorluğunu yapıyor. TRT’nin iki istasyonundan ATV'ye, a Haber’e yani Sabah’a yani o gruba ayrıcalık sağlandı. Peki, bir protokol yapılmış mı? Hayır. Hangi gerekçeyle yapılmıyor? 169 kişiyi gönderirseniz bunların hiçbiri ortaya çıkmaz. Bütün imkânları havuz medyasına aktarıyorlar. İstediğin kadar havuz medyasına çalış kardeşim, havuz medyasının ne televizyonları izleniyor, ne de gazeteleri okunuyor.

"Sosyete damadı getirmişler ekonominin başına"

15 Temmuz’dan sonra vakıf kurulacaktı. Kampanya yaptılar. 300 Milyondan fazla para toplandı. 13 Mayıs 2019’da CİMER, vakfın daha kurulmadığını açıkladı.Siz şehidin yakınlarının aşına, işine, paralarına bile göz diktiniz!.

Son bir yılda 1.376.000 kişi işsiz kaldı.

Kim işsizliği yaratıyor? Sosyete damadı getirmişler ekonominin başına. Adam ekonomisinin e'sinden anlamıyor. Ekonomi nedir bilmez vatandaşı bilmez fakiri fukurayı bilmez. Susuzluk çekenleri bilmez. Hiçbir şey bilmez. Açıklama yapıyor. Esnaf kepenk kapatıyor ses çıkarmıyorsun. Sonra da çıkıyor istihdam seferberliği başlattık diyorsun. 25 Şubat'ta açıklama yapıyor. 2.5 milyon kişiye yeni istihdam alanı yaratacağız diyor. 1 milyon 366 kişi işinden oldu. Bu da diyor ki ben ekonomiyi düzelteceğim diyor. Bunların ekonomisi bu.

İşsiz bir babanın akşam eve ekmek götürememesi ne demek, çocuğunun yüzüne bakamamak ne demek biliyor musunuz? Çaresizlik içinde kendini yakan işçiler, işsizler var. Görüyoruz sonra unutuyoruz.

İşsizlik, bir ailede ne kadar derin travmalara yol açar, bu saraylılar bunu biliyorlar mı? Eli ekmek tutmayan biri nasıl geleceğini inşa edecek? Sosyete damat ve kibir abidesi kayınpederi bunlardan haberdar mı?

Sanıyorlar ki herkes Saray'daki gibi lale devri yaşıyor. Yok öyle bir şey!

Ekonominin en büyük sorunu sizsiniz. Sizde insan sevgisi, ülke sevgisi yok kardeşim.

Ne işsizlik ne ekonomi sorununu bunlar çözemez. Çözmeleri için devlette planlama, liyakat lazım. Çözmeleri için dünya ekonomisini ve siyasetini iyi okumaları lazım. Hiçbirini yapamıyorlar.

Fabrikada, tarlada, hizmet sektöründe üretmezse o ülkede işsizlik olur. Yabancı parayla ülkeyi yönetmeye çalışıyorlar. Bitlis’teki sigara fabrikasını bile kapattılar.

Rahmetli Ecevit Ekonomik ve Sosyal Konseyi kararnameyle kurdu.Sonra bunun kanunu çıktı üç ayda bir toplanır denildi. 5 Şubat 2009'dan beri toplanmıyor. 10 yıldır Ekonomik ve Sosyal Konsey toplanmıyor. Daha acısı kalkınma planı yok,nasıl üretim yapacağız?