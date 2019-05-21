Dargeçit İlçe Belediye eski Başkanı DBP'li Zeynep Sipçik'e 13 yıl 6 ay hapis cezası

Mardin'in Dargeçit İlçe Belediye eski Başkanı DBP'li Zeynep Sipçik, terör örgütü üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 21 Mayıs 2019 Salı, 19:33

[Haber görseli]Mardin'in Dargeçit İlçe Belediye eski Başkanı Demokratik Bölgeler Parti'li (DBP) Zeynep Sipçik, 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklu yargılandığı davada, 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA YERİNE KAYYIM ATANMIŞTI

İçişleri Bakanlığı tarafından Dargeçit Belediye Baştanı iken yerine kayyIm atanıp, Mart 2016'da gözaltına alınan Zeynep Sipçik, mahkemece tutuklanmıştı. Mardin Cezaevi'nde tutuklu bulunan Sipçik'in yargılanmasına bugün devam edildi. Midyat Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, son kez savunması alınan Sipçik'e, 'terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ