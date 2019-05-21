AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında 2 askerin şehit olmasıyla ilgili 'ihmal' iddiası

TBMM Genel Kurulunda söz alan İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağırailoğlu, Bayburt'ta Anadolu Ajansı muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez ve Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın şehit olmasıyla ilgili, "Kesin bir kanaatle söylemiyorum ama arama kurtarma faaliyeti yapılırken, birkaç sefer ısrardan sonra baraj kapakları suların alçalması için açılıyor. Bu açılmadan sonra, açılan baraj kapakları içeridekileri vakumlayarak ölümlerine sebep oluyor diye bir şey duydum barajda çalışan yetkili çocuklardan." diye konuştu.

CHP: MECLİS ARAŞTIRMASINA DESTEK VERİRİZ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Abdülkadir Nişancı için endişe ettiklerini ve bir an önce çabaların sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.

Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağıralioğlu'nun Nişancı'nın aranması sırasında iki askerin şehit olmasının araştırılması için eğer Meclis'te bir inisiyatif alınacaksa buna destek vereceklerini kaydeti.

AKP: KONUYLA İLGİLİ TAHKİKATLER SÜRÜYOR

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Nişancı'yı arama çalışmalarında şehit düşen iki askere Allah'tan rahmet dileyerek, bu konuyla ilgili adli ve idari tahkikatların başlatıldığını, bunların derinlemesine devam edeceğini söyledi.