AA muhabiri Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında 2 askerin şehit olmasıyla ilgili 'ihmal' iddiası

CHP: MECLİS ARAŞTIRMASINA DESTEK VERİRİZ
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Abdülkadir Nişancı için endişe ettiklerini ve bir an önce çabaların sonuçlanmasını beklediklerini söyledi.
Özel, İYİ Parti Grup Başkanvekili Ağıralioğlu'nun Nişancı'nın aranması sırasında iki askerin şehit olmasının araştırılması için eğer Meclis'te bir inisiyatif alınacaksa buna destek vereceklerini kaydeti.
AKP: KONUYLA İLGİLİ TAHKİKATLER SÜRÜYOR
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Nişancı'yı arama çalışmalarında şehit düşen iki askere Allah'tan rahmet dileyerek, bu konuyla ilgili adli ve idari tahkikatların başlatıldığını, bunların derinlemesine devam edeceğini söyledi.