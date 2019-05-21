Kampus tramvayında güvenlik iddiası

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan OMÜ Kampusiçi Raylı Sistem Hattı’nda tramvay test sürüşü yapıldı. Hafif raylı sistem Samsun’da 2010 yılında faaliyete başladı. 2017 yılında hattın OMÜ kampusu içine de girmesi çalışmalarına başlandı. 5 bin 800 metrelik ve üzerinde iki viyadük de bulunan yeni güzergâha demiryolu döşendi. Güzergâhta 6.45 eğimli olan 800 metrelik bir kısımda rayda çise olduğunda aynı yollarda asfaltta arabaların sabunlama kayması gibi durumlar olabileceği gerekçesiyle raylı sistemin iniş ve çıkışta güvenliğini artırmak için ‘rayı komple ısıtma projesi’ üzerinde çalışma yapıldı. Yeni güzergâh 130 milyon liraya mal oldu.



OMÜ Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü’nde görev yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bir öğretim üyesi, tramvay hattında emniyetli görüş mesafesi bırakılmadığına değinerek, “Her ne kadar buraya trafik ışıkları ile kontrollü geçiş sağlanacağı iddia edilse de ülkemizde trafik kurallarına uyma oranı düşünüldüğünde bu noktada çok vahim tren-araç ve tren-yaya kazalarının olması işten bile değildir” dedi. Öğretim üyesi trene binecek ya da inecek olan yolcuların muhakkak kara yolunu keserek karşı tarafa geçmek zorunda bırakıldığını belirterek, “İktisat Fakültesinin önlerine gelindiğinde bölünmüş karayolunun ortasından devam eden tren yolu burada yine tehlikeli bir 2. hemzemin geçitle yolun en sağına alınıyor”diye konuştu.