Yazarımız Mustafa Ekmekçi, Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki gömütü başında anıldı

Eşi Aldoğan Ekmekçi, “Mustafa, aydınlanmacı bir insandı. Ezene karşı hep ezilenden yana oldu. Ekmekçi, iyi bir insan, iyi bir gazeteci olmasının yanında iyi bir eş, iyi bir babaydı. Ekmekçi unutulmadı, unutulmayacak da” diye konuştu. Kızı Özlem Sayar da babasının yazılarının, kitaplarının ve Ekmekçi için yazılan kitapların yer aldığı internet sitesinin www.gazetecimustafaekmekci.com adresinde yayına başladığını belirterek, “Bu internet sitesi, yakın tarihimize de tanıklık edecek” dedi.

‘Muhabirliği unutmadı’



Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve gazetemiz yazarı Mustafa Balbay ise “Mustafa Ekmekçi yaşamı boyunca gazetecilik mesleğinin en yüksek mertebesinin muhabirlik olduğunu hiç unutmadı. Hep bilgi vermeyi, toplumu aydınlatmayı iş edindi. Her şeyden önce insan, sonra gazeteciydi, bu ikisini birleştirmiş biriydi. Katıksız bir insan hakları ve aydınlanma savunucusuydu. Bütün yaşamını bu uğurda sürdürdü” diye konuştu.



Gazetemiz Ankara Temsilcisi Sertaç Eş de “Ben onunla çalışma onurunu yaşadım. Kendisi iyi bir örgütçü, iyi bir aydınlanmacıydı. Aynı düşünceleri taşıyoruz. Aynı düşünceleri geleceğe taşımak üzere görev almış durumdayız. Umarız misyonumuzu eksiksiz yerine getiririz” dedi.



Çağdaş Gazeteciler Derneği Genel Başkanı Can Güleryüzlü ise “Mustafa Ekmekçi misyon sahibi bir insandı. Bize bıraktığı misyon da bağımsız gazetecilik, meslek dayanışması çerçevesinde işçi örgütlenmesi ve her daim haklının yanında olmaktır. Açtığı yol, derneğimizin omurgasını oluşturmuştur” diye konuştu.



Anmaya katılan CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, “Ben Mustafa Ekmekçi’nin Köy Enstitüleri ile ilgili yazılarını okuyunca Türkiye’deki aydınlanma devriminin ne kadar önemli olduğunu, o tarihte Türkiye’de birilerinin çoban ateşini yaktığını gördüm” diye konuştu.



‘Notları hazine gibidir’



Yayıncı ve yazar Muzaffer İlhan Erdost, “Ekmekçi’nin notları bir anlamda hazine gibidir. Okuduğumuz zaman Türkiye’nin o dönemki tarihini çok iyi tahlil edebiliriz” dedi.



Anma töreninde yazar Serpil Güvenç, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Ankara Şube Başkanı Alper Akçam, Ankara CUMOK’tan Haluk Yalvaç da birer konuşma yaptı. Anmaya İsmail Hakkı Tonguç Belgeliği Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Gülin Onat Bayır ile şair Ahmed Arif’in eşi Aynur Önal, eski TMMOB Başkanı Kaya Güvenç de katıldı.