İstanbul Havalimanı'nda kaza

(Foto: @metebayrak Twitter)

Edinilen bilgilere göre olay saat 08.10 sıralarında meydana geldi. TK-2108 sefer sayılı Ankara seferini yapan THY'nin Boeing 777-300 tipi uçağı, 274 yolcusunu alarak park pozisyonundan ayrıldı. Uçak, taksiye başladığı esnada sağ kanadını elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yıkılırken, uçağın kanadında da hasar meydana geldi. Olayın ardından uçaktan indirilen yolcular, THY'ye ait başka bir uçakla Ankara'ya gönderilecek.

THY'DEN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

THY Basın Müşavirliği olayla ilgili olarak yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, "TK- 2108 sayılı İstanbul - Ankara seferimizi icra etmek üzere, kalkış için pist başına doğru taksi yapmakta olan TC-LJE kuyruk kodlu Boeing 777/300 tipi uçağımız, yol kenarında bulunan elektrik direğine kanat kısmından temas etmiştir. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumlarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmamakla birlikte konu ile ilgili araştırmalar devam etmektedir. Uçağımızda bulunan 274 yolcumuz, sefere yeni atanan TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız ile seyahatlerini gerçekleştirecektir" denildi.