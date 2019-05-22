CHP'den Süleyman Soylu'nun o sözlerine yanıt

CHP Genel Başkan Yardımsıcı Muharrem Erkek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, "Bizim yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdır. O neredeyse biz onun karşısındayız" ifadelerine tepki gösterdi.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba, 10:07

[Haber görseli]Soylu dün akşam katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada, "Babamın bana bir lafını hatırlıyorum. Dönem dönem de televizyonlarda söylerim. Bizim yerimiz neresidir biliyor musunuz? Bizim yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdır. O neredeyse biz onun karşısındayız" diye konuşmuştu.

Soylu'ya yanıt Muharrem Erkek'ten geldi. Erkek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soylu'nun sözlerinin bulunduğu haberimizi alıntılayarak, "CHP'nin ne kadar doğru yerde durduğunun ve ne kadar iyi işler yaptığının en güzel göstergesi..." ifadelerini kullandı.

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Muharrem Erkek, Süleyman Soylu