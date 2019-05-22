CHP'den Süleyman Soylu'nun o sözlerine yanıt

Soylu dün akşam katıldığı bir iftar programında yaptığı konuşmada, "Babamın bana bir lafını hatırlıyorum. Dönem dönem de televizyonlarda söylerim. Bizim yerimiz neresidir biliyor musunuz? Bizim yerimiz Cumhuriyet Halk Partisi'nin tam karşısıdır. O neredeyse biz onun karşısındayız" diye konuşmuştu.

Soylu'ya yanıt Muharrem Erkek'ten geldi. Erkek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soylu'nun sözlerinin bulunduğu haberimizi alıntılayarak, "CHP'nin ne kadar doğru yerde durduğunun ve ne kadar iyi işler yaptığının en güzel göstergesi..." ifadelerini kullandı.