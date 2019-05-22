CHP, 'Soylu kararı'nı AYM'ye taşıyor

Engin Özkoç, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkoç, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, CHP ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine yaptığı konuşmaların, Kılıçdaroğlu'na Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesi sırasında gerçekleşen saldırının nedeni olduğunu ileri sürdü. Bu gerekçeyle Bakan Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatan Özkoç, "İçişleri Bakanı hakkındaki şikâyetlerimiz söz konusu mahkeme tarafından reddedildi. Mahkeme, 'bakanlık göreviyle ilgili işlemlerinden kaynaklandığından kovuşturmaya yer olmadığı kararına varılmıştır' şeklinde karar almış" dedi. Özkoç, verilen karar üzerine Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını kaydetti.

'YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİ TARTIŞACAĞIZ'

CHP'li Özkoç, yeni askerlik sisteminin bu hafta komisyona gelebileceğini, gelecek hafta içerisinde de Genel Kurul'da görüşülmeye başlanabileceğini söyledi. Geçen hafta söz konusu düzenleme ile ilgili Meclis'te Milli Savunma Bakan Yardımcısı başkanlığında bakanlık bürokratlarının brifing verdiğini söyleyen Özkoç, şöyle konuştu:

"Bedelli askerlik bundan sonra kalıcı hale getiriliyor. Komisyonumuzda her ayrıntıyı inceliyoruz. Toplam 100 maddeyi aşan bir düzenleme. Oturacağız konuşacağız, Genel Kurul'da tartışacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin bel kemiği olan askerlerimizle ilgili, savunmayla ilgili bundan sonra herhangi bir aksaklığa neden vermeden güçlü Türkiye'nin güçlü bir savunması olması yönünde olacak gelişmeleri değerlendireceğiz, ona göre kararımızı vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam TBMM'de düzenlenen iftar yemeğinde söylediği, '82 milyon biz aynı gemideyiz' sözünün hatırlatılması üzerine Özkoç, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gemisi ayrı. Milletin yürütmek istediği Samsun'a giden gemide değil" dedi.