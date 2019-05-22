AKP’nin aday adayı da '#HerŞeyÇokGüzelOlacak' dedi

Gazete Damga’dan Anıl Boduç’un haberine göre, İmamoğlu için hazırlanan, ‘Trabzon’un evladı salladı İstanbul’u isimli klibi Facebook hesabı üzerinden paylaşan Kaya, kendisine gelen sorulara da cevap verdi.

Aykut Fatih isimli bir vatandaşın; “AK Parti Avcılar İlçe Teşkilatı görmesin bu paylaşımınızı” şeklindeki mesajını yanıtlayan Kaya, “Paylaşımın fotoğraflarını çekip AK Parti Avcılar İlçe Teşkilatı’na sen yollayabilirsin. Sana bu konuda müsaade ediyorum” dedi.

Aslen Trabzonlu olan Ali Kaya’nın, İmamoğlu’na verdiği destek Karadenizli isimlerin İmamoğlu ismi etrafında birleştiği yönündeki iddiaları da güçlendirdi.