AKP’nin aday adayından #HerŞeyÇokGüzelOlacak paylaşımı

31 Mart yerel seçimleri öncesinde AKP Avcılar Belediye Başkan aday adayı olan Ali Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla CHP’nin seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’na desteğini açıkladı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 22 Mayıs 2019 Çarşamba, 14:47

[Haber görseli]Gazete Damga’dan Anıl Boduç’un haberine göre, İmamoğlu için hazırlanan, ‘Trabzon’un evladı salladı İstanbul’u isimli klibi Facebook hesabı üzerinden paylaşan Kaya, kendisine gelen sorulara da cevap verdi.

Aykut Fatih isimli bir vatandaşın; “AK Parti Avcılar İlçe Teşkilatı görmesin bu paylaşımınızı” şeklindeki mesajını yanıtlayan Kaya, “Paylaşımın fotoğraflarını çekip AK Parti Avcılar İlçe Teşkilatı’na sen yollayabilirsin. Sana bu konuda müsaade ediyorum” dedi.

Aslen Trabzonlu olan Ali Kaya’nın, İmamoğlu’na verdiği destek Karadenizli isimlerin İmamoğlu ismi etrafında birleştiği yönündeki iddiaları da güçlendirdi.

[Haber görseli]

A+ A-
Cumhuriyet İMECESİ