Savcı Mehmet Selim Kiraz cinayetinde mütalaa verildi

İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu ve tutuksuz 5 sanık katılırken, duruşmada sanık avukatları hazır bulundu. Bu celsede duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı meslektaşı Mehmet Selim Kiraz’ın öldürüldüğü silahı temin ettiği iddiasıyla tutuklu bulunan sanık Mustafa Koçak hakkında “Tasarlayarak kamu görevlisini öldürme”, “Kamu görevlisini hürriyetinden yoksun kılma”, “6136 sayılı kanuna muhalefet”, “Anayasayı ihlal” ve “Silahlı terör örgütüne üye olma ve yardım etme” suçlarından ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve 25 yıla kadar hapis cezası istedi. Suç aletini teröristlere ulaştırarak, kuryelik yaptığı iddia edilen sanık Murat Canım’a da aynı oranda ceza talep etti.



Firari sanıkların dosyası ayrıldı



Duruşma savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden teröristleri evinde misafir ettiği iddia sanık Cengiz Özel’in ve örgütün üst düzeydeki karar alma organı olan merkez komitesinde olduğu öne sürülen sanık Deniz Özel ile sanık Mithat Öztürk’ün ise “Terör örgüte yardım etme” suçundan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Savcı firari 9 sanığın dosyasını ise ayırdı.