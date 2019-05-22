Şaban Vatan: İhmalden soruşturma açılan polisler suçluyu arıyor

12 Nisan 2018’de, Giresun’un Eynesil ilçesi Gümüşçay Mahallesi’ndeki evinin önünde yaralı bulunan Rabia Naz Vatan, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılmış ancak kurtarılamamıştı. Rabia Naz Vatan’ın ölüm nedeninin “yüksekten düşme” olduğu öne sürülmüş, baba Şaban Vatan ise kızına bir aracın çarptığını ve evinin önüne bıraktığını iddia etmişti. Baba Şaban Vatan, hakkında açılan soruşturmalar ve Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edilerek “deli gömleği” giydirilmeye çalışılmasına karşın bir yılı aşkın süredir adalet mücadelesini sürdürüyor.



Baba Vatan’ın mücadelesinin ardından Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) etkin soruşturma konusundaki iddiaları araştırmak için müfettiş görevlendirmiş, olay yerinde inceleme yapan polisler hakkında ‘görevi ihmal suçundan’ soruşturma başlatılmıştı.



‘Dosyayı sulandırıyorlar’



Soruşturmada gelinen son durumu Cumhuriyet’e değerlendiren Vatan, “Kamuoyunu kandırıyorlar. Kamuyouna kendilerini aklamak için yalan beyanlar sunuyorlar. HSK müfettişleri incelemelerini devam ettiriyor. Benimle görüşme yaptılar. 5 sayfalık durum sundum kendilerine. Henüz bir gelişme yok. Polisler görevine devam ediyorlar. Ve aynı polisler olayı araştırıyor. Nasıl bir cinayet araştırmasıysa suçlu olan kişiler suçlu arıyor. 60 tanık olayı var. Bu durum dosyayı sulandırmak içindir. En fazla polis memurları dahil 18 tanık olması gerekiyor”



‘Dava için gerekçe yok’



Hukuk devletinde olması gereken durumlardan farklı durumlar yaşandığını kaydeden Vatan, “Olayı gündeme getiren gazeteci Metin Cihan’a dün ifade aldırıldı. Daha önceki akıl yargılamam gibi 2011 yılında psikiyatriye muayeneye gitmemi gerekçe göstermeleri gibi Metin Cihan Gezi Parkı döneminde sosyal medyada yaptığı yayın suç olmuş. Önceki gün Nurettin Canikli yine açıklama yaptı. Suç duyurusunda bulunup dava açacakmış, bunca zaman acılı olduğum için yapmamış. Canikli, mart ayında bana ifade aldırmasını hangi ara unutmuş. Bana dava açmasını neden olacak bir gerekçe yok. Beni hastaye yatırmaları için ellerinde mahkeme kararı var. Rezil oldukları için o işlemi yapamadılar öyle askıda duruyor. Anayasayı bilmeden konuşuyorlar” ifadelerini kullandı.