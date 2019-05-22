GASKİ’nin borcu sınırları aştı

GASKİ’nin kısa, uzun vadeli, dış mali borçlar ve faizler dahil toplam 1 milyar 460 milyon lira borcu var. CHP’li Meclis üyesi Yılmaz Kireç GASKİ’nin 750 milyon yasal borçlanma sınırı olduğuna dikkat çekerek bu duruma tepki gösterdi.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin ardından GASKİ 2018 yılı faaliyet raporu da açıklandı. Rapora göre GASKİ’nin kısa, uzun vadeli, dış mali borçlar ve faizler dahil toplam borcu 1 milyar 460 milyon lira. GASKİ’nin 2016 yılında 26 milyon 699 bin olan faiz gideri ise 2018 yılında 48 milyon 25 bini buldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde konuşan CHP’li Meclis üyesi Yılmaz Kiraz GASKİ Genel Müdürlüğü’nün gelir bütçesinin 607 milyon 250 bin lira olduğunu belirterek “Olağanüstü bir borçlanma var. Yasaya ve kanuna aykırı hareket edilmiştir” dedi. GASKİ’nin bazı ihaleleri doğal afetlerde kullanılan “21 b maddesine” göre yaptığını belirten Kiraz, “Bu doğrudan açıkça adrese teslim ihalelerdir. Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için mücadele edeceğiz. Belediye şirketlerini takip edeceğiz. İhaleleri takip edeceğiz” diye konuştu.