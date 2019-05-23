Cem Yılmaz ile Defne Samyeli evlendi mi? Yılmaz'ın o sözleri kafa karıştırdı

Son dönemin en popüler çiftlerinden olan Cem Yılmaz ile Defne Samyeli, İstanbul gecelerinde görüntülendi. Yılmaz'ın, "Evliliğimiz güzel gidiyor" sözleri, kafaları karıştırdı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe, 07:55

[Haber görseli]Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Uzun süredir ortalarda görüntülenmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli önceki gece Arnavutköy'de görüntülendi.

Mekan çıkışı gazetecilere yakalanan çiftten Cem Yılmaz, muhabirlerin sorularına, "Her şey güzel... Sağlığım iyi, evliliğimiz de iyi gidiyor... Günün şarkısı da eller eller şarkısı" dedi.

[Haber görseli]

Ünlü komedyenin 'Evliliğimiz de güzel gidiyor' sözleri kafaları karıştırdı.

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın Çeşme'de bir otelde evlenecekleri iddia edilmişti.

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