Cem Yılmaz ile Defne Samyeli evlendi mi? Yılmaz'ın o sözleri kafa karıştırdı

Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Uzun süredir ortalarda görüntülenmeyen ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli önceki gece Arnavutköy'de görüntülendi.

Mekan çıkışı gazetecilere yakalanan çiftten Cem Yılmaz, muhabirlerin sorularına, "Her şey güzel... Sağlığım iyi, evliliğimiz de iyi gidiyor... Günün şarkısı da eller eller şarkısı" dedi.

Ünlü komedyenin 'Evliliğimiz de güzel gidiyor' sözleri kafaları karıştırdı.

Defne Samyeli ile Cem Yılmaz'ın Çeşme'de bir otelde evlenecekleri iddia edilmişti.