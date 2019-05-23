Devlet 'sülük' ihalesi açtı: Hastaneye 60 sülük alınacak

AKP'nin bilim düşmanı uygulamaları artarak devam ediyor. Sağlık Bakanlığı, "geleneksel" ve "tamamlayıcı" tıp uygulamalarını yaygınlaştırmaya devam ediyor.

Sakarya Akyazı Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı mevzuatına “geleneksel tıbbi hizmetler” adıyla giren sülük için ihale açtı.

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, bugünkü “Sülük ile manyetik rot” başlıklı yazısında, sağlık sektöründe yaşanan sorunları gündeme getirdi.

SÜLÜK, HACAMAT KUPASI, AKUPUNKTUR KULAK TOHUMU

“Sakarya Akyazı Devlet Hastanesi, Kamu İhale Kanunu'nun ‘doğrudan temin’ maddesine göre 17 Mayıs'ta açmış bu ihaleyi” diyen Toker şunları kaydetti:

“Şirketlerden 21 Mayıs'a kadar verilmesi istenen tekliflerde bakın neler var:

Tıbbi sülük küçük boy 20 adet, tıbbi sülük orta boy 20 adet, tıbbi sülük büyük boy 20 adet.

Sülük için 5000 cc'lik 24 adet kavanoz, değişik boylarda 50'şer adet hacamat kupası. Toplam 350 kupa.

Akupunktur kulak tohumu, kulak iğnesi.

Bu ihalenin şartnamesinde devletin satın alacağı sülüklerin özellikler, sayılıyor ama burada anlatmaya gerek yok… İç açıcı değil çünkü.”

Çiğdem Toker yazısını şöyle sonlandırdı:

“Bizi asıl ilgilendiren, benimsemediğimiz bu yöntemlerin parasının halkın vergilerinden karşılanması olmalı. Ve sülükle, hacamat kupasına ayıracak kaynağı olan devletin, çok daha yaşamsal malzemelerin bedelini karşılamadığı gibi mevcut listeleri güncellemeyişinden kaynaklanan büyük mağduriyet. Sülük tedavisini kim istiyorsa, onun vergisinden kesmeli devlet bu ihale bedellerini. Ne dersiniz?”