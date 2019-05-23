TRT vericileri kıyağında RTÜK'ü de atlatmışlar

TRT'nin, televizyon ve radyo vericilerini Turkuvaz Medya Grubu’na protokol imzalamadan ‘şifahi talimat’ ile kullandırmasının ardından, RTÜK’den gerekli izinlerin de alınmadığı ortaya çıktı. RTÜK’ün CHP’li üyesi İsmet Demirdöğen, “TRT bu vericileri ne yazık ki bir gruba peşkeş çekmiştir. Bu grubun RTÜK’ü yönettiğini biliyorduk. Şimdi TRT’yi de yönettiğini öğrenmiş olduk” dedi.

Evrensel'den Derya Kaya'nın haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kardeşi Serhat Albayrak’ın da yönetimin de olduğu Turkuvaz Medya Grubu’nun TRT’nin televizyon ve radyo vericilerini protokol imzalamadan, ücretsiz olarak kullandığı belgelerle ortaya çıkmıştı. Turkuvaz Medya Grubu’na yapılan ayrıcalıkla istasyon alt yapısından yararlanma bedeli ve faiziyle birlikte verilmesi gereken yüz binlerce liranın ödenmediği belirtilirken, olaya ilişkin RTÜK’ün CHP’li üyesi İsmet Demirdöğen başka bir usulsüzlüğe dikkat çekti.

“MUTLAKA HESAP VERMEK ZORUNDALAR”

Demirdöğen bu işlem yapılırken RTÜK’ten izin alınmanın zorunlu olduğunu belirterek, hem TRT’nin hem de Turkuvaz Grubu’nun bu yükümlülüğü yerine getirmediğini söyledi. RTÜK yönetiminin de bir gruba çıkar sağlamanın sıradan bir izleyicisi haline geldiğini ifade eden Demirdöğen, “Bu suçtur ve suçlular mutlaka hesap vermek zorundadır” dedi.

“KAMU KAYNAKLARI PEŞKEŞ ÇEKİLİYOR”

Demirdöğen, Turkuvaz Medya Grubu’na yapılan ayrıcalıkla kamu yayıncısı kurumun bir özel televizyon kuruluşuna teslim olmasının ve kamu kaynaklarının, halkın vergilerinin dolaylı yoldan bir gruba aktarılmasının söz konusu olduğunu söyledi. Bir suç zinciri olduğuna dikkat çeken Demirdöğen, “TRT, geçmiş yıllarda vericilerini kullandırarak kamuya yarar sağlarken şimdi kamu kaynaklarının peşkeş çekilmesine aracı konuma düşmüştür” dedi.

“BU GRUP RTÜK’Ü YÖNETİYORDU TRT’Yİ DE YÖNETTİĞİNİ ÖĞRENDİK”

TRT’nin halka haber verebilmek için kamu kaynaklarını kullanarak en ücra köşelere antenler diktiğini, elektrik tesisatı döşediğini, bakım ve onarım için personel görevlendirdiğine dikkat çeken Demirdöğen, bu vericileri başka yayıncılara kullandırarak kamuya gelir sağlaması gerektiğini ifade etti. TRT’nin malzemesinden elekrik hattına, bakım yapacak personele kadar her şeyi kamu kaynaklarından yapıp milyonlarca lira gelir elde edebilecekken bu vericileri bir gruba peşkeş çektiğini belirten Demirdöğen, “Bu grubun RTÜK’ü yönettiğini biliyorduk. Şimdi TRT’yi de yönettiğini öğrenmiş olduk” dedi.