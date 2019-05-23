Yıldırım'ın örnek verdiği sandıkta mağdur İmamoğlu çıktı

Çekmeköy İlçe Başkanlığı bölgede 511 sandığın yeniden sayıldığını açıkladı.

CHP Çekmeköy İlçe Başkanlığı resmi twitter hesabından Binali Yıldırım'ın '170 oy çalınmış' iddiasını da ekleyerek şu paylaşımda bulundu;

"Halkımıza duyurudur. 31 Mart seçiminden sonra ilçemizde bulunan 511 sandık yeniden sayılmıştır ve Sayın Bin Ali Yıldırım'ın dediği gibi bir durum söz konusu değildir. Kaldı ki sayım sonrası +6 oy Sayın Ekrem İmamoğluna eklenmiştir."

Yıldırım'ın iddiası;

"Biz durup dururken itiraz etmedik, oradaki anormallikleri görünce itiraz ettik. Örneğin; Çekmeköy 1119 sayılı sandıkta benim partimin İlçe Belediye Başkanı 143 oy alıyor, ben 17 oy alıyorum. Düzeltme olduktan sonra 187’ye çıkıyor yani 170 oy çalınmış."