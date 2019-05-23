Saadet Partisi'nden Binali Yıldırım'a sert cevap: Hain dedikleriniz size asla oy vermeyecek

YSK tarafından yenilenmesine karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde AKP’nin adayı olan Binali Yıldırım, katıldığı bir televizyon programında “Ben Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerimizden tekrarlanacak seçimlerde bana büyük oranda oy vereceklerini düşünüyorum. Rahmetli Erbakan hocamız Teknik Üniversite'den benim hocamdı. Ondan çok şey öğrendim. Erbakan hoca hayatı boyunca milli ve yerli vurgusu yaparak siyasi ömrünü tamamlamıştır.” İfadelerini kullanmıştı.Yıldırım’ın o ifadelerine SP’nin 31 Mart’ta Antalya Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olan Ali Aktaş’tan çok sert tepki geldi.

"HAİN DEDİĞİNİZ İNSANLAR SİZE ASLA OY VERMEYECEK"

Aktaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Yıldırım’ın sözlerini alıntılayarak “Saadet Partililer satılık değil. Saadet Partililer haysiyet sahibi insanlardır. 31 Mart’tan önce zillet dediğiniz, terör işbirlikçisi dediğiniz, hain dediğiniz, adayı yok dediğiniz insanlar asla size oy vermeyecek” açıklamasında bulundu.Aktaş, ayrıca Binali Yıldırım’ın Erbakan hakkındaki sözlerine ilişkin Necmettin Erbakan’ın sözlerini hatırlatarak “Erbakan hoca şunları demişti; “AKP'ye oy vermek demek, İsrail'e oy vermek demek, ABD'ye oy vermek demek. AKP'yi teşkil eden, kuran, kurduran kendi planları için bütün bu senaryoları tanzim eden Siyonizmdir.” Ve yaşadığı sürece sizinle mücadele etti. Haydi başka kapıya” ifadelerini kullandı.

İşte Aktaş’ın o paylaşımları:



