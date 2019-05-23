Eski futbolcuya ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan dava

Eski futbolcu Caner Celep’in sahibi olduğu ve Fenerbahçeli Alper Potuk’unda kar ortaklığı olarak haricen ortaklık yaptığı CC İnşaat şirketine ait Kartal Çavuşoğlu Mahallesi Kirazlı Sokak’ta bulunan 6 katlı inşaat şantiyesinde kaba sıva işçisi olarak çalışan Emrullah Demir, 22 Aralık 2018’de inşaatta gerekli, yeterli güvenlik önlenmelerinin alınmaması nedeniyle inşaatın 3. katındaki balkon boşluğundan zemine düşerek yaralandı. Demir, kaldırıldığı hastanede 11 gün tedavi gördüktün sonra yaşamını yitirdi.

Oysa sıva işçisiydi

Ailenin avukatı Fahri Engin savcılığa verdiği verdiği şikayet dilekçesinde Demir’in 18 Aralık 2018’de işe girdiğinde doğrudan hiçbir eğitim verilmeden çalışmaya başlatıldığı, işçilerin çalışmaya başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliğine dair eğitim verilmediği söylendi. Demir’in kaba sıva ustası olduğu ama özel ve teknik bir iş olan caraskal, gırgır vinç ile çalıştırılmasının da ağır kusur olduğu ifade edilerek, “Gırgır vinç kullanma ehliyetini olduğuna dair yeterlilik belgesi alınmamıştır. Çalışanların görüşlerinin alınmamıştır” denildi.

Avukat Engin, şirketin sahibi Caner Celep ve kar ortağı olan Fenerbahçeli futbolcu Alper Poduk’un inşaat sektöründe yeterli tecrübe ve ehliyete sahip olmadığını savunarak, Caner Celep, Alper Poduk, iş güvenliği uzmanı Halil Görgülü hakkında suç duyurusunda bulundu.

‘Kendi dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu ölmüştür’

Caner Celep’in 16 Nisan 2019’da savcılığa verdiği ifade ise işçinin kendi ihmali sonucu öldüğünü öne sürdü. Celep, “İnşaatımızın iş güvenliği sorumlusu vardır, tüm güvenlik önlemleri alınmıştır, çalışan işçi benim edindiğim bilgilere göre kendi dikkatsizliği ve tedbirsizliği sonucu oluyor, çay, sigara molası sırasında düşerek ölmüştür, benim kusurum yoktur, suçlamaları kabul etmiyorum” dedi.

Alper Poduk’a soruşturma yok

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 18 Nisan 2019’da olayla ilgili hazırlanan iddianame de, bilirkişi raporunda inşaat firmasının sahibi ve mütteahiti olan Caner Celep’in ve inşaat şefi olan şüpheli Mustafa Binici’nin asli kusurlu olduğu belirtildiğinden, her iki şüphelinin ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapsi istendi. Savcılık futbolcu Alper Poduk ve iş güvenliği uzmanı Halil Görgülü hakkında ise dava açılmasına gerek görmedi.