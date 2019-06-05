Fatih Portakal’dan YSK’nin kararına ilginç benzetme

Fox TV sunucusu Fatih Portakal, YSK’nın son aldığı karara tepki gösterdi. YSK’nın İstanbul’daki seçim öncesi sanık kurulu başkanları ile ilgili kararı ünlü Game of Thrones dizisine benzeten Portakal, “Bir oyun dönüyor” dedi.Fox TV sunucusu Fatih Portakal Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:“YSK’nın bir tarafta seçim kurul başkanlarını suçlayan gerekçesi, diğer tarafta 23 Haziran seçimine yine onlarla gidileceğini çekinmeden açıklaması. Bir oyun dönüyor. Ama! Hala anlayabilmiş değilim. Game of Thrones gibi oldu durumlar... Hayırlısı.”

Kaynak Yeniçağ: Fatih Portakal’dan YSK’nın kararına ilginç benzetme:

YSK, sandık kurullarını yasaya aykırı olarak oluşturdukları iddiasıyla, soruşturma geçiren ilçe seçim kurulu başkanları ve seçim müdürlerinin 23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görevlerine devam etmesi kararını vermişti.