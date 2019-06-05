Tekirdağ'da bayram dönüşü facia: 5 kişi yanarak öldü

Kaza, Çorlu'nun TEM gişeleri mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne istikametine giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 67 AV 778 plakalı otomobile, arkadan gelen Mehmet V. yönetimindeki 34 FL 2845 plakalı TIR çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle otomobil alev alarak yanmaya başladı. Yoldan geçenlerin yangın söndürme tüpleriyle müdahale ettiği alevler kısa sürede tüm otomobili sardı. Otomobilde bulunanlar ise bir anda alev topuna dönen araçtan çıkamadı.

İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alınırken, araçta bulunan ve henüz kimlikleri belirlemeyen 5 kişi yanarak hayatını kaybetti.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ



Otomobilde ölen 5 kişinin kimlikleri belirlendi. Ölenlerin Yasemin Kaynar İbiş, Büşra İbiş, Melike Sülün, Şaban Sülün ve Şeyma Yavuz olduğu belirtildi.



TIR SÜRÜCÜSÜ: ANİDEN ÖNÜMDE DURDULAR



Otomobile çarpan TIR'ın sürücüsü Mehmet Varış, kaza yerinde büyük üzüntü yaşadı. Ellerini başına koyarak, ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalarını izleyen sürücü Varış,

"Otomobil önümde gidiyordu. TEM'de Çorlu sapağını geçince aniden durdular. Sapaktan döneceklerdi sanırım, kaçırınca sürücü fren yaptı. Ben de otomobile çarptım. Çarpmanın etkisiyle otomobil hemen alev alıp yanmaya başladı. Ben yangın söndürme tüpüyle araçtan inip koştum ancak alevler otomobili bir anda sardı" dedi.



Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.