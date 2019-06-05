Sevgilisini bıçaklayan Günay Musayeva: Kendimi koruyordum bıçak ona battı

Oğlunu ve kendisini darp ettiği iddiasıyla sevgilisi Taha Tatlcıı'yı bıçakladığı iddia edilen Günay Musayeva'ya Tatlıcı'nın ihbarı sonrası dava açıldı.

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Günay Musayeva olayda asıl kendisinin darp edildiğini ve mağdur olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: "Taha çok sinirliydi. Oğlumu dövdü. Oğlumu ve kendimi korumak için bıçağı alarak karşısına geçtim. Üzerime saldırdığında bıçak ona battı. Ben kendimi koruyordum."

2,5 yıla kadar hapsi istenen ünlü manken, Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Bıçaklanan Taha Tatlıcı, ünlü mankeni ve çocuğunu dövdüğü ile ilgili iddialar hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı.

Konu hakkında bir magazin programına açıklama yapan ve iddiaları yalanlamayan Musayeva, "Çok canım yanıyor, üzgünüm zor anlar daha fazla konuşmak istemiyorum" dedi.