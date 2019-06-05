Bakan Selçuk aileleri uyardı: 128 içeriğe müdahale edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sosyal Medya Çalışma Grubu tarafından son 9 ayda çocukları etkileyebileceği belirlenen 128 içeriğe müdahalede bulunuldu, 2 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Sosyal Medya Çalışma Grubumuz tarafından çocuklarımızın gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek, çocukların ihmal ve istismara maruz kalabilecekleri internet ortamında yer alan içeriklere müdahale ediliyor" açıklamasında bulundu.

9 AYDA 128 İÇERİĞE ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ



Bakanlığın çalışmaları sonucu son 9 ayda 128 içeriğe erişim engeli getirildi, söz konusu zararlı içerikler silindi.

Küreselleşme olgusu ve kitle iletişim araçlarının yaygınlaşması gibi durumların, çocukların ruhsal ve sosyal gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebileceğini, bunun bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ”Dijital ortamda yer alan; çocuğun yaş ve gelişimine uygun olmayan içerik ve reklamlar, siber zorbalık, şiddet ve korku, bahis siteleri çocuğun psikososyal gelişimine önemli derecede etki edecek riskler arasında yer alıyor. Özellikle sosyal paylaşım sitelerinde kişilerin her adımı takip edilebiliyor. Bu nedenle çocukların paylaştığı bilgiler, üçüncü bir kişinin elinde kötü bir amaçla kullanılabiliyor; çocuklar özgür olduklarını düşündükleri bu ortamlarda hedef olabiliyorlar” dedi.

BAKAN SELÇUK’TAN AİLELERE ÇAĞRI

Bakan Selçuk, ailelere büyük sorumluluk düştüğünü de hatırlatarak; “Aileler tarafından, çocukların kişisel bilgileri ile özel yaşamına ait fotoğraf ve video paylaşımları konusunda hassasiyet göstermelerinde fayda görüyoruz. Çocuğun sosyal medyada ilgi odağı olması psikososyal yönden gelişiminde de olumsuz etkilere sebep olabiliyor. Hepimizin, çocukların korunması konusunda üzerine düşen sorumlulukları var. Bakanlık olarak biz de bünyemizde oluşturduğumuz Sosyal Medya Çalışma Grubu ile, çocukların gelişimlerini olumsuz yönde etkileyebilecek internet ortamındaki içeriklere müdahale ediyoruz.” ifadesini kullandı.