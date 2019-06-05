AKP’nin adayı rektör vekili oldu

Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun’un görev süresinin tamamlamasına az bir süre kalmasına karşın sağlık sorunlarını gerekçe gösterilek istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından atama yapıldı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Yılmaz Can, Giresun Üniversitesi Rektör Vekili olarak atandı. Can, 30 Mart 2014’te AKP Giresun Belediyesi başkan adayı, 7 Haziran 2015 Milletvekili seçimi için AKP’den Giresun milletvekili aday adayı olmuş ancak seçilememişti.