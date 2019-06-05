AKP’nin adayı rektör vekili oldu

2014’teki yerel seçimde AKP’nin Giresun Belediyesi başkan adayı olan Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz Can, Giresun Üniversitesi’ne Rektör vekili olarak atandı.
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma tarihi: 5 Haziran 2019 Çarşamba, 21:56

[Haber görseli]Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun’un görev süresinin tamamlamasına az bir süre kalmasına karşın sağlık sorunlarını gerekçe gösterilek istifa etmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı tarafından atama yapıldı.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan Yılmaz Can, Giresun Üniversitesi Rektör Vekili olarak atandı. Can, 30 Mart 2014’te AKP Giresun Belediyesi başkan adayı, 7 Haziran 2015 Milletvekili seçimi için AKP’den Giresun milletvekili aday adayı olmuş ancak seçilememişti.

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